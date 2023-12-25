Газа, Палестина, 25 декабря, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Число погибших в секторе Газа с момента эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября возросло до 20 674 человек. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

Иван Шилов ИА Регнум

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 674 человек, 54 536 получили ранения», — приводит слова представителя Telegram-канал отделения палестинского минздрава в секторе Газа.

В воскресенье, 24 декабря, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что только за последние сутки в результате ударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли десятки мирных жителей сектора Газа. В течение всего дня израильские авиация и артиллерии обстреливали город Хан-Юнис на юге анклава.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. Позднее бойцы движения проникли в приграничные районы на юге Израиля, атаковали израильских военных и взяли в заложники более 200 человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Наземная фаза израильской операции в палестинском анклаве началась в конце октября. 24 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа и подчеркнул, что ЦАХАЛ будет вести войну с ХАМАС до полной победы. Он также указал, что это единственный путь вернуть заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.