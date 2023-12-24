Газа, Палестина, 24 декабря, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Десятки мирных жителей погибли за минувшие сутки в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, сообщает 24 декабря палестинское информационное агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства, в числе погибших — женщины и дети.

Авиация и артиллерия ЦАХАЛ на протяжении всего минувшего дня обстреливали город Хан-Юнис на юге палестинского анклава, а также наносили удары по жилым кварталам Дейр-эль-Балаха в его центральной части. Это привело к гибели людей.

Израильская армия продолжила наземное вторжение в город Газу, северные районы сектора и окрестности Хан-Юниса.

За последние сутки в секторе Газа погиб по меньшей мере 201 палестинец, ещё примерно 370 человек получили ранения, сообщает Al Jazeera.

По предварительным данным, жертвами обострения ближневосточного конфликта, которое началось с 7 октября, стали свыше 20,2 тыс. человек в секторе Газа, около 53,7 тыс. человек пострадали. Более 70% пострадавших — женщины и дети.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 23 декабря, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

Только гуманитарное прекращение огня избавит от кошмара жителей сектора Газа и удовлетворит потребности его населения, заявил 22 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.