Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном полезно всем участникам рынка, заявил 25 декабря, комментируя тему, бизнес-посол «Деловой России» в Танзании Юрий Коробов.

РИА Новости / Александр Гальперин

«Я уверен, что подобные соглашения интересны и полезны всем, и в первую очередь населению стран, задействованных в подобных соглашениях», — заявил Коробов «РИА Новости».

По мнению эксперта, смысл договорённости в том, чтобы увеличить количество работающих в рамках общих правил стран, что позволит участникам оперативнее достигать ожидаемых результатов и роста экономики.

«Объединяя рынки, мы суммируем потенциалы стран и способствуем усилению слабой отрасли экономики за счёт более успешных экономик других стран в той же отрасли», — пояснил Коробов.

Соответствующее соглашение, подписанное ранее в этот же день странами ЕАЭС, придёт на смену временному, действовавшему с 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 25–26 декабря проходит заседание Высшего евразийского экономического совета. В начале мероприятия президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона подготовила декларацию о развитии сотрудничества, согласно которой предусматривается активизация совместных усилий участников в ключевых отраслях. Президент добавил, что сотрудничество в ЕАЭС продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на мировую напряжённость. Юбилейный саммит 2024 года лидеры объединения договорились провести в Москве.