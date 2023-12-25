Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил 25 декабря, что лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит 2024 года в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM

«В будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора ЕАЭС. Мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 25–26 декабря проходит заседание Высшего евразийского экономического совета.

В начале мероприятия Путин сообщил, что российская сторона подготовила декларацию о развитии сотрудничества, согласно которой предусматривается активизация совместных усилий участников в ключевых отраслях. Президент добавил, что сотрудничество в ЕАЭС продолжает развиваться по всем направлениям, несмотря на мировую напряжённость.