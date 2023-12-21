Москва, 21 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Экономика России адаптировалась к санкционному давлению, экспортный потенциал страны удалось сохранить. Об этом 21 декабря заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании совета по национальным проектам.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Предварительные итоги года позволяют говорить о том, что российская экономика в целом адаптировалась к санкционному давлению», — сказал Белоусов.

По его словам, за счёт выстраивания эффективного взаимодействия с дружественными странами и оперативной разработки необходимых инструментов поддержки предпринимателей удалось сохранить экспортный потенциал страны.

«И обеспечить население и предприятия необходимыми товарами и ресурсами», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, ВВП России за десять месяцев текущего года вырос на 3,2%, он уже выше, чем до санкционной атаки Запада, заявил президент России Владимир Путин 7 декабря на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт!».

Он уточнил, что валовой внутренний продукт России по итогам 2023 года прибавит не менее 3,5%. Глава государства добавил, что по темпам роста ВВП Россия опережает все страны Евросоюза.

Премьер-министр Михаил Мишустин 6 декабря заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%. Он отметил, что рост в октябре в годовом выражении составил около 5%, а по результатам 10 месяцев — 3,2%.