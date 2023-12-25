Москва, 25 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Российский голкипер Андрей Лунёв, выступающий за азербайджанский «Карабах», вошёл в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы. Об этом 25 декабря сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Станислав Красильников/ТАСС Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв

Первым в топ-3 оказался представитель Бразилии Вана из кипрского «Ариса» с 30 сейвами на протяжении шести матчей, вторым — серб из польского «Ракува» Владан Ковачевич с 27 сейвами. Оказавшийся третьим Лунёв 23 раза спас свои ворота от попадания мяча.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря стало известно, что вратарь «Динамо» Антон Шунин обошёл легендарного Льва Яшина по количеству матчей за клуб. Сыгранный в этот день матч стал для Шунина 359-м за «Динамо», на счету Яшина значилось 358 матчей. При этом Шунин остался на третьей строчке среди клубных рекордсменов по количеству матчей. Историческим лидером истории «Динамо» остаётся защитник Александр Новиков, сыгравший без малого 395 матчей. Следом за ним расположился другой защитник, Александр Маховиков, выходивший на поле 363 раза. Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1970 год, становился пятикратным чемпионом СССР и трёхкратным обладателем Кубка СССР. Является единственным в истории футбола вратарём, выигравшим «Золотой мяч».