Москва, 10 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Вратарь «Динамо» Антон Шунин обошёл Льва Яшина по количеству матчей за московский футбольный клуб.

РИА Новости Антон Шунин

10 декабря в 14:00 началась встреча «Динамо» с воронежским «Факелом» на выезде в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

Данный матч стал для вышедшего в стартовом составе Шунина по счёту 359-м за «Динамо», при этом на счету Льва Яшина — 358 матчей за этот клуб.

Шунин разместился на третьей строчке в списке рекордсменов клуба по количеству матчей. При этом лидером в истории «Динамо» по данному показателю является защитник Александр Новиков (395 матчей), на втором месте ещё один игрок обороны Александр Маховиков (363 матча).

Встреча против «Факела» стала для 36-летнего вратаря юбилейной, 300-й в рамках Российской премьер-лиги.

Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за основную команду с 2007 года. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России, дважды доходил до финала Кубка РФ.

Лев Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1970 год, он становился пятикратным чемпионом СССР и трёхкратным обладателем Кубка СССР с московской командой. Яшин является единственным в истории футбола вратарём, выигравшим «Золотой мяч». Также он олимпийский чемпион Игр 1956 года, победитель первого чемпионата Европы (1960) в составе сборной Советского Союза.

Как передавало ИА Регнум, Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с клубами приняла решение не переносить 18-й тур чемпионата России на 2024 год. Перед каждым матчем 18-го тура в случае необходимости будут проводиться замеры температуры, сообщили в пресс-службе лиги.

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц ранее сообщил, что выступление футболистов казанского «Рубина» в матче с московским «Динамо» в несогласованной форме будет рассмотрено на заседании комитета. По его словам, команде не согласовали зелёную форму, а она в ней играла. Премьер-лига не согласовала зелёную, уточнил он.

Григорьянц добавил, что у «Рубина» были и другие нарушения регламента. В частности, главный тренер команды Рашид Рахимов опоздал на послематчевое интервью на пять минут, а футболисты после матча не в полном составе прошли через микст-зону.