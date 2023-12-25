Каир, 25 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Власти Египта представили на обсуждение трёхэтапный план прекращения войны Израиля с палестинским движением ХАМАС в Газе, сообщила 24 декабря газета Times of Israel, ссылаясь на информацию от израильских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый этап плана предполагает прекращение огня на две или более недель, в течение которых ХАМАС выпустит 40 израильских заложников — женщин, детей и пожилых мужчин, в первую очередь тяжело больных. Израиль в ответ должен выпустить 120 палестинских заключенных таких же категорий.

На втором этапе составители плана предложили начать «Палестинский национальный разговор», чтобы преодолеть раскол между Палестинской автономией, которой руководит партия «Организация освобождения Палестины» (ФАТХ), и ХАМАС. В его рамках должны создать единое технократическое правительство на Западном берегу и в секторе Газа.

Третий этап включил в себя всеобъемлющее прекращение огня и освобождение оставшихся израильских заложников, в том числе солдат. Тель-Авиву также нужно будет в рамках этого мирного плана освободить палестинских заключённых. Их списки предстоит определить отдельно.

Как сообщало ИА Регнум, Генассамблея ООН 12 декабря приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа, освободить всех заложников и обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав. Документ поддержали 153 страны, в том числе Россия, Египет и Китай.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 22 декабря сообщил, что Вашингтон заблокировал предложенную Москвой поправку к резолюции Совбеза ООН по сектору Газа. Россия призвала к срочному прекращению боёв в регионе, предоставлению безопасного гуманитарного доступа, а также к срочным мерам по разрешению конфликта. В результате резолюцию сформулировали так, чтобы развязать руки Израилю, внеся фразу «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», заявил Небензя.