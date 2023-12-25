Вашингтон, 25 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Исполнительный директор украинского Центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что киевская армия так и не имеет должного оснащения, одна из главных причин этого — коррупция во всех сферах. Об этом она заявила обозревателю американского журнала Atlantic Дэниелю Блоку.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

«Украина испытывает проблемы с удовлетворением своих военных потребностей. Киев десятилетиями то и дело сталкивался с коррупцией в оборонной сфере и слабой промышленной базой», — сказала Каленюк, подчеркнув, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить свою армию, а искоренить коррупцию — для Киева цель недостижимая.

При этом, по признанию аналитика, когда Украина была частью Советского Союза, она была одним из ведущих мировых производителей оборонной продукции. В республике было 750 военных заводов, в том числе верфи. Когда же страна обрела независимость, почти сразу стала избавляться от «советских активов».

Как сообщало ИА Регнум, российские силы уничтожили украинскую военную промышленность и своим новым оружием постоянно вынуждают главу киевского режима менять свои запросы к западным поставщикам. Об этом заявил один из старших офицеров ВСУ британской газете The Independent.

Производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году были увеличены в десятки раз. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По заявлению главы ведомства, объём гособоронзаказа в 2023 году также вырос — в два раза в сравнении с 2022 годом.

Мантуров, говоря об объёмах поставок вооружения в ВС РФ, сказал, что они значительно увеличены — в 10–12 раз.