Лондон, 25 декабря, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили украинскую военную промышленность и своим новым оружием постоянно вынуждают главу киевского режима менять свои запросы к западным поставщикам. Об этом заявил один из старших офицеров ВСУ британской газете The Independent.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Издание пишет, что промышленность Украины парализована.

«Россия лишила нас возможности производить нужное вооружение на Украине. Никаких возможностей практически не осталось», — признался офицер на условиях анонимности.

Поставки оружия и боеприпасов в ВСУ всецело зависят от Евросоюза, Южной Кореи, США и Великобритании, добавил украинец

Офицер также пожаловался, что невозможно окончательно определиться с военными запросами в силу того, что российское военные всё время используют новейшее вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году были увеличены в десятки раз. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По заявлению главы ведомства, объём гособоронзаказа в 2023 году также вырос — в два раза в сравнении с 2022 годом.

Мантуров, говоря об объёмах поставок вооружения в ВС РФ, сказал, что они значительно увеличены — в 10–12 раз.

Российская армия подготовила отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил 24 декабря украинский военный из подразделения «Кракен» в интервью украинскому военному журналисту Роману Бебеху.

Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.