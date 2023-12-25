Офицер ВСУ: Россия лишила Киев возможности производить необходимое оружие
Офицер ВСУ: Россия лишила Киев возможности производить необходимое оружие
Лондон, 25 декабря, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Российские силы уничтожили украинскую военную промышленность и своим новым оружием постоянно вынуждают главу киевского режима менять свои запросы к западным поставщикам. Об этом заявил один из старших офицеров ВСУ британской газете The Independent.
Издание пишет, что промышленность Украины парализована.
«Россия лишила нас возможности производить нужное вооружение на Украине. Никаких возможностей практически не осталось», — признался офицер на условиях анонимности.
Поставки оружия и боеприпасов в ВСУ всецело зависят от Евросоюза, Южной Кореи, США и Великобритании, добавил украинец
Офицер также пожаловался, что невозможно окончательно определиться с военными запросами в силу того, что российское военные всё время используют новейшее вооружение.
Как сообщало ИА Регнум, производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году были увеличены в десятки раз. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По заявлению главы ведомства, объём гособоронзаказа в 2023 году также вырос — в два раза в сравнении с 2022 годом.
Мантуров, говоря об объёмах поставок вооружения в ВС РФ, сказал, что они значительно увеличены — в 10–12 раз.
Российская армия подготовила отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил 24 декабря украинский военный из подразделения «Кракен» в интервью украинскому военному журналисту Роману Бебеху.
Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.