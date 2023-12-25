Москва, 25 декабря, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году были увеличены в десятки раз. Об этом рассказал «РИА Новости» вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

По заявлению главы ведомства, объём гособоронзаказа в 2023 году также вырос — в два раза в сравнении с 2022 годом.

Мантуров, говоря об объёмах поставок вооружения в ВС РФ, сказал, что они значительно увеличены — в 10–12 раз.

«В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные», — заверил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия подготовила отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил 24 декабря украинский военный из подразделения «Кракен» в интервью украинскому военному журналисту Роману Бебеху.

Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.