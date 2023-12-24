Киев, 24 декабря, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Российская армия подготовила отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил 24 декабря украинский военный из подразделения «Кракен» в интервью украинскому военному журналисту Роману Бебеху.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Это невозможно, мы бы дальше не прошли. У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы её никак не прорвали», — отметил он.

Он также отметил, что контрнаступление ВСУ с самого начала пошло не по плану, а люди, которые разрабатывали стратегию, оказались совершенно некомпетентными.

«Куча бригад перестреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, куча пехоты подрывалась», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих. Также украинские войска потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолёта, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.