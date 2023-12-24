Москва, 24 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Дагестане задержали сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии за убийства 17-летней давности. Об этом 24 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Задержание майора произошло по месту службы (он служит в роте ОВО по охране Миатлинской ГЭС) при содействии самой же Росгвардии. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ», — написал Хинштейн.

Он рассказал, что 54-летнего майора полиции из города Кизилюрта подозревают в расстреле отца и сына на федеральной трассе «Кавказ» летом 2006 года, а также ещё в одном покушении на убийство.

По словам Хинштейна, в тот период полицейский работал инспектором службы ОВО УМВД Кизилюрта.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Измайловский суд Москвы приговорил убившего трёх человек Коте Дарсалию к 14,5 года колонии общего режима. В суде сообщили, что в 1995 году Дарсалия, располагая информацией о наличии у соседа крупной суммы денег и иного ценного имущества, убил трёх человек, используя топор. После этого он в течение 27 лет проживал на территории другого государства. Суд признал его виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Луховицкий районный суд Московской области вынес приговор уроженцу Ставрополья Анатолию Маркову, прозванному «псотинским мясником», за убийство 12 человек. Согласно приговору суда, 50-летний Марков проведёт в колонии 19 лет, его сообщник, 48-летний Александр Лесной — 17 лет. Оба сознались в убийствах. Мужчин также проверят на причастность к другим преступлениям, которые были совершены в столичном регионе в начале 2000-х годов.