Киев, 24 декабря, 2023, 03:35 — ИА Регнум. На Украине некоторые считают, что настало время для признания победы президента России Владимира Путина в конфликте, иначе не избежать худшего сценария. Об этом во время беседы с каналом Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

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«Некоторые прямо заявляют: а не пора ли открыто провозгласить победу Путина, объявить его победителем в этой ситуации, чтобы не было хуже?» — сказал он.

С точки зрения эксперта, конфликт уже закончен, ВСУ не могут наступать, в отличие от российской армии. Единственным выходом из этого положения политолог назвал проведение переговоров.

Мирное разрешение конфликта так или иначе пройдёт не на очень хороших условиях для украинской стороны, в Киеве, скрывая это, пытаются «подсластить горькую правду», резюмировал Карасёв.

Как сообщало ИА Регнум, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в соцсети X, что Европейский проект может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России на Украине. Европа в опасности, сказал он и призвал «засучить рукава» для её спасения. Угроза, по мнению Борреля, исходит в том числе от президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил The New York Times в голосовом сообщении, что «концептуально тезисы, которые представило издание, неверны», президент Путин готов только к таким переговорам с Украиной, которые позволят достичь целей спецоперации. Россия не намерена «отступать ни на метр», подчеркнули в издании.