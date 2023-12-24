Москва, 24 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. На аэродроме в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS и Crotale-NG, а также авиатехника ВСУ. Об этом 24 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции», — сказал Конашенков.

Он добавил, что на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полётов и авиационные боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Конашенков проинформировал об уничтожении у города Константиновки в ДНР украинской пусковой установки системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские военные нанесли удары по складам топлива для украинской авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области и в Староконстантинове Хмельницкой области, а также уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ.