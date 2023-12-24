Краснодар, 24 декабря, 2023, 12:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ожидается сохранение непогоды в виде дождя, сильного ветра и возможных смерчей над морем. Неблагоприятные условия ожидаются в Сочи и на федеральной территории Сириус, говорится в сообщении главка краевого МЧС.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«25 декабря на участке Магри — Псоу волнение моря до 4–4,5 м, опасность формирования смерчей над морем. 24 и 25 декабря в Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра, подъёмы уровней рек», — предупредили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, ожидается, что порывы ветра 24 декабря достигнут 32 м/с.

Как передавало ИА Регнум, из-за ураганного ветра за сутки десятки деревьев были повалены в Сочи, повреждены крыши более чем десяти домов. Отмечалось, что в регионе выпало 35 мм осадков, при этом в горном кластере — 45 мм снега. Ремонтные бригады приступили к устранению локальных повреждений инженерных сетей.

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Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде, на запасные аэродромы в другие города направлен 21 самолёт. Зимние пляжи закрыты, сообщили в администрации.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский проинформировал о ликвидации в городе последствий ураганного ветра. Жителям рекомендовано оставаться дома. В городе до конца понедельника, 25 декабря, сохранится штормовой прогноз со снегопадами и ливнями.