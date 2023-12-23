Сочи, Краснодарский край, 24 декабря, 2023, 02:04 — ИА Регнум. В Сочи из-за усиления ветра повалены десятки деревьев и сорвана часть крыши пятиэтажного дома, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

https://t.me/AlekseiKopaigorodskii В Сочи ветер повалил деревья

Спасатели приступили к распиловке упавших деревьев. К дому с сорванной ветром крышей выехали сотрудники городской администрации, уточнили в МЧС.

«В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии. Порывы ветра достигают 27–28 м/с, повалено уже свыше 65 деревьев», — проинформировал мэр города Алексей Копайгородский.

Спасатели и коммунальщики убирают упавшие деревья с проезжей части. Всего привлечено более 150 человек и 130 единиц техники. Контролирует работу городской оперативный штаб.

Жителям рекомендовано оставаться дома. В городе до конца понедельника, 25 декабря, сохранится штормовой прогноз со снегопадами и ливнями.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 декабря в Сочи три самолёта из-за непогоды отправили на запасные аэродромы. В Краснодарском крае действуют сразу несколько штормовых предупреждений. В Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в снег, возможны подъёмы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок.

В МЧС РФ предупредили, что 23 декабря семь российских регионов могут столкнуться с нарушением связи и электричества из-за непогоды. В перечень субъектов с риском ЧС вошли Калининградская область, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня. В этих регионах порывы ветра могут достигать от 25 до 38 м/с.