Вашингтон, 23 декабря, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поддержал решение Верховного суда, который отказался рассматривать в ускоренном режиме вопрос о его президентском иммунитете в контексте вменённых деяний. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency Дональд Трамп

«Продажный (президент США) Джо Байден и его приспешники ждали три года, чтобы возбудить это фиктивное дело, и теперь они попытались, но безуспешно, провести эту охоту на ведьм через суд», — написал Трамп.

Он добавил, что имеет право на президентскую неприкосновенность. Когда он занимал должность главы Белого дома, это было его «право и обязанность расследовать и говорить о сфальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года».

Ранее Верховный суд США отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридического иммунитета Трампа и его применимости к инкриминируемых ему уголовным эпизодам.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Трамп заявил, что не станет больше давать показания в суде Нью-Йорка по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. По словам экс-президента США, он уже дал все возможные показания.

Прокуратура направила иск в суд в отношении Трампа и его компании Trump Organization в сентябре 2022 года. По её утверждению, компания завышала стоимость активов для получения более благоприятных условий по кредитам и страховке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря заявил, что Россия уважает американский народ и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах президента США, включая Трампа.