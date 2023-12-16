Захарова назвала цинизмом задержание в Эстонии экс-редактора Sputnik Meedia
Москва, 16 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным проявлением цинизма со стороны эстонских властей задержание в Эстонии экс-редактора Sputnik Meedia Аллана Хантсома. Комментарий опубликовал сайт МИД РФ.
Захарова сообщила, что задержанный Хантсом — эстонский гражданин. Его арестовали на два месяца в день задержания, как отметила Захарова, «с показательной оперативностью».
Хантсома в Эстонии обвинили в разведывательной деятельности против Эстонии и в поддержании связей с Россией.
«Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счёты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жёсткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами», — сообщила Захарова.
Она добавила, что эстонские власти пытаются выслужиться перед западными кураторами путём тотальной «зачистки» инакомыслия и разжигания в республике русофобии.
Российский дипломат добавила, что власти Эстонии охотно идут на распространение местными СМИ провокационных инсинуаций в отношении Москвы и свобода слова интересует верхушку Эстонии только в этом смысле.
Хантсома задержали в Эстонии 7 декабря — перед тем, как он собирался выехать в Россию.
В начале марта прошлого года интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны властей Эстонии и угроз в адрес сотрудников.
В Таллине 6 апреля 2022 года задержали экс-шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву. Также задержали бывшего сотрудника СМИ Мати-Дмитрия Терестала. Их обвинили в том, что они обеспечивали находящемуся под антироссийскими санкциями лицу доступ к финансовым средствам, используя возможности Sputnik Meedia.