Москва, 16 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным проявлением цинизма со стороны эстонских властей задержание в Эстонии экс-редактора Sputnik Meedia Аллана Хантсома. Комментарий опубликовал сайт МИД РФ.

Кадр из видео Экс-редактор Sputnik Meedia Аллан Хантсом

Захарова сообщила, что задержанный Хантсом — эстонский гражданин. Его арестовали на два месяца в день задержания, как отметила Захарова, «с показательной оперативностью».

Хантсома в Эстонии обвинили в разведывательной деятельности против Эстонии и в поддержании связей с Россией.

«Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счёты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жёсткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами», — сообщила Захарова.

Она добавила, что эстонские власти пытаются выслужиться перед западными кураторами путём тотальной «зачистки» инакомыслия и разжигания в республике русофобии.

Российский дипломат добавила, что власти Эстонии охотно идут на распространение местными СМИ провокационных инсинуаций в отношении Москвы и свобода слова интересует верхушку Эстонии только в этом смысле.

Хантсома задержали в Эстонии 7 декабря — перед тем, как он собирался выехать в Россию.

В начале марта прошлого года интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны властей Эстонии и угроз в адрес сотрудников.

В Таллине 6 апреля 2022 года задержали экс-шеф-редактора Sputnik Meedia Елену Черышеву. Также задержали бывшего сотрудника СМИ Мати-Дмитрия Терестала. Их обвинили в том, что они обеспечивали находящемуся под антироссийскими санкциями лицу доступ к финансовым средствам, используя возможности Sputnik Meedia.