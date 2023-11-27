Москва, 27 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Российские компании стали значительно чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности. Об этом свидетельствуют результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Многозадачность в качестве необходимой характеристики работодатели стали указывать чаще почти в три раза. В январе ― сентябре 2023 года с таким условием компании, ищущие новых сотрудников, опубликовали почти 368 тыс. вакансий. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе–сентябре 2021 года.

Больше всего в «многостаночниках» нуждаются учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Кроме того, сообщило РБК, работодатели сейчас чаще ищут стрессоустойчивых, коммуникабельных, ответственных сотрудников, которые умеют работать в команде и вести деловую переписку.

Как сообщало ИА Регнум, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме 9 ноября заявила, что экономика России практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы, для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда. По её словам, безработица в 3% означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами «очень острая», особенно в машиностроении и химической промышленности.

По данным анализа соотношения активных резюме и вакансий, проведённых службой исследований hh.ru, за май 2023 года в России на одну актуальную вакансию приходится всего 3,6 активных резюме, что говорит о серьёзном дефиците кадров. При этом ещё в марте 2023 года на одну вакансию в регионе приходилось 4,5 резюме — то есть конкуренция компаний за работников обострилась.

Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала, а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Причем уровень конкуренции среди работодателей выше всего в наиболее дефицитных сферах: «Рабочий персонал», «Строительство и недвижимость», «Продажи», «Производство», «Транспорт и логистика».