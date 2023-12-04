Москва, 4 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. За год в России более чем в 1,5 раза выросло число открытых вакансий, в то время как резюме работников стало меньше на два процента. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на исследование сервиса SuperJob.

Наталья Горшкова/РИА Новости

Согласно данным исследования, конкурс на одну вакансию снизился на 34%, в итоге на нехватку персонала сетуют подавляющее большинство работодателей.

С невозможностью набрать персонал столкнулись 85% опрошенных, при этом 11% участников опроса не стали бы описывать ситуацию как кадровый голод, а 4% респондентов не ответили на вопрос.

Отмечается, что хуже всего дело обстоит с квалифицированными водителями грузовых автомобилей, рабочими, машинистами спецтранспорта, инженерами и разнорабочими. Чаще сотрудников ищут промышленные предприятия, у которых фиксируется рост числа вакансий на 122%.

За год число вакансий в строительной сфере увеличилось на 31%, в транспортно-логистической — на 35%. Для общественного питания и гостиничного бизнеса данный показатель увеличился на 36%, для розничной торговли — на 24%, при этом сервисы доставки увеличили число вакансий на 107%.

Согласно опросу, число вакансий медперсонала за год выросло на пять процентов, для IT рост составил 10%.

Специалисты отметили почти полное отсутствие жалоб на задержку зарплат и сокращения персонала. Не видят подобных проблем, соответственно, 98% и 93% респондентов.

Как передавало ИА Регнум, российские компании стали значительно чаще искать сотрудников, обладающих навыком многозадачности. Об этом свидетельствуют результаты исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter. Многозадачность в качестве необходимой характеристики работодатели стали указывать чаще почти в три раза. В январе ― сентябре 2023 года с таким условием компании, ищущие новых сотрудников, опубликовали почти 368 тыс. вакансий. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе–сентябре 2021 года.

Больше всего в «многостаночниках» нуждаются учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.