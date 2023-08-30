Варшава, 30 августа, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Дальнейшая украинизация приведёт к тому, что на месте современной Польши появится новое государство под названием Укрополия. Становление двунациональной страны признают даже главные СМИ, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

«Не исключено, что в итоге Польша превратится в Укрополию. А этим новообразованием придётся управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав», — предположил автор.

Ренкас отметил, что украинизация Польши, её правового поля и политической системы приведёт к тому, что страна не будет принадлежать коренному населению.

На Западе не рассматривают Польшу как демократическую республику. В её отношении используется термин «иллиберализм», обозначающий гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства, добавил обозреватель издания.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, Польша и Литва вынашивают план по вторжению на Западную Украину без согласования такого шага с НАТО. Он считает такие действия опасными, потому что это приведёт к столкновению Североатлантического альянса с Россией.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко отметил, что глава киевского режима идёт к тому, чтобы отдать Польше часть украинских земель. Ни для Минска, ни для Москвы неприемлем сценарий передачи Польше части украинской территории. Конфликта на Украине вообще можно было бы избежать, и сейчас есть шанс его остановить. Для этого, по мнению Лукашенко, необходимо садиться за стол переговоров без предварительных условий.

В сентябре 2022 года в центре Варшавы, на площади Парадов возле Дворца культуры и науки прошла акция против «украинизации Польши», организованная партией националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна. На митинг под лозунгом «Остановить украинизацию Польши» вышли около 100 человек. Они принесли национальные флаги и плакаты «Stop ukrainization», «Stop depolonization», «Жители бывш. УССР — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи бывш. УССР».