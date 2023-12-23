Вашингтон, 24 декабря, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин неоднократно подавал осторожные знаки Западу о том, что Россия готова к переговорам о прекращении огня на Украине. При этом всегда звучит мысль о достижении собственных целей. Об этом пишут три автора в публикации The New York Times со ссылкой на двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных чиновников.

Официальное интернет-представительство президента России Обращение Владимира Путина перед началом спецоперации на Украине

«Кремль выразил заинтересованность в заключении сделки по прекращению войны — при условии, что он всё ещё может объявить о победе», — говорится в публикации издания.

При этом подчеркивается, что Россия не намерена «отступать ни на метр».

По словам авторов, сигналы о готовности к прекращению огня поступают с сентября 2023 года, но были они и раньше в рамках «закулисной дипломатии».

«Путин тихо дал понять, что готов к прекращению огня на Украине», — настаивают авторы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил The New York Times в голосовом сообщении, что «концептуально тезисы, которые представило издание, неверны», президент Владимир Путин готов только к таким переговорам, которые позволят достичь целей спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, весеннее наступление Вооружённых сил РФ может закончиться поражением Украины. Об этом 23 декабря написало американское издание The Hill.

Европейские страны без дальнейшей помощи со стороны США не смогут восполнить дефицит того, что требуется для ВСУ. При этом Украина ослабнет перед возобновлением российского наступления весной.

Газета The New York Times написала, что Вооружённые силы РФ перехватили инициативу на большей части фронта. За последнее время российские войска завладели инициативой в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки, при этом украинская армия вынуждена отступать, отметили в издании.

Владимир Путин 19 декабря сказал, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент. Зеленский, в свою очередь, заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией «сейчас не актуален».