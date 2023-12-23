Варшава, 24 декабря, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Украинский конфликт необходимо разрешить политическим путём, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Donarreiskoffer Рим. Италия

«Параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно оценить пути, которые приведут к политическому решению. Того, чего нельзя добиться военным путём, <…> можно достичь на дипломатическом фронте, политическими способами получить результат и прийти к миру», — сказал он во время посещения итальянского контингента в составе НАТО в Польше.

По словам Крозетто, следует прийти к тому, что было до начала конфликта. Если это не получается при помощи оружия, стоит пытаться разрешить ситуацию другими способами, приводит слова министра агентство ANSA.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил об отсутствии у Рима возможностей помогать ВСУ. Украинские власти постоянно обращаются к Западу за помощью, и следует взвесить, что Италия может дать украинцам. Рим и так много помогал Киеву, в том числе поставками систем ПВО, у Италии нет безграничных ресурсов, сказал Крозетто.

Обозреватели итальянского издания Il Fatto Quotidiano 22 ноября отметили, что мирные переговоры Москвы и Киева в начале военного конфликта были единственным способом спасти Украину. В США признали провал контрнаступления ВСУ, а в Италии этого произнести не могут, добавили авторы.