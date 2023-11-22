Рим, 22 ноября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Мирные переговоры Москвы и Киева в начале военного конфликта были единственным способом спасти Украину, отметили в своей публикации 22 ноября обозреватели итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Контрнаступление ВСУ обернулось колоссальным провалом. Об этом сообщают американские СМИ, а вот итальянские издания пока не могут произнести этих простых слов», — отметили авторы публикации.

Единственная причина, по которой истощённая киевская армия не прерывает неудачного контрнаступления, является желание помочь имиджу президента США Джозефа Байдена перед новыми выборами в Америке, полагают журналисты. Российские войска уже перешли в наступление, а значительная часть западного оружия ВСУ утрачена, напомнили они.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский просит всё больше оружия, хотя Киев получил уже и танки, и реактивные системы залпового огня, и дальнобойные ракеты, сказано в материале. «Волшебного оружия», которое могло бы даровать победу Киеву, пока не изобретено, таким оружием были мирные переговоры, считают авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября в своём выступлении на онлайн-саммите «Большой двадцатки» президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Переговорный процесс остановился по вине Украины, киевские власти в 2022 году публично объявили о том, что не будут участвовать в мирных переговорах, напомнил президент.

Ранее в Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В ноябре 2023 года Зеленский вновь заявил, что не готов садиться за стол переговоров с Россией. Запад на деле пока не готов завершить украинский конфликт, а потому Зеленский также продолжает активно отрицать возможность скорого перемирия с Москвой, отметил в беседе с ИА Регнум член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов.