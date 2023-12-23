Саратов, 23 декабря, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Власти Саратовской области из-за непогоды временно ограничили движение для грузовиков и маршруток на двух федеральных трассах, сообщила 23 декабря пресс-служба УГИБДД региона в своём Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (гололёд, ограниченная видимость из-за тумана менее 50 м) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 305 км по 380 км автодороги федерального значения Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», — сказано в сообщении.

Ограничения были введены и на участке с 529 по 612 км федеральной автотрассы Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов, а также в Гагаринском, Татищевском, Петровском и Красноармейском районах области.

До улучшения погодных условий Госавтоинспекция региона призвала водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния, а если это невозможно — исключить остановку на обочине дороги.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря непогода внесла коррективы в движение транспорта на нескольких федеральных трассах. Так, Госавтоинспекция проинформировала об ограничении движения автотранспорта по автодорогам: «Иртыш» подъезд к г. Тюмень», Екатеринбург ― Шадринск ― Курган.

Здесь временно приостановили движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков. Через несколько часов движение для пассажирского транспорта и большегрузов на федеральных автодорогах возобновили.