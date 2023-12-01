Курган, 1 декабря, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Непогода внесла коррективы в движение транспорта на нескольких федеральных трассах. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

«Госавтоинспекция информирует об ограничении движения автотранспорта по автодорогам: «Иртыш» подъезд к г. Тюмень», Екатеринбург ― Шадринск ― Курган», ― говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Здесь временно приостановили движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков. Образовавшаяся на дорогах гололедица создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, проинформировали в Госавтоинспекции.

Водителей призывали также отказаться от поездок на дальние расстояния.

Власти уточнили, что временное ограничение действует с 1 декабря с 7:00 (5:00 мск). В Госавтоинспекции через несколько часов сообщили, что движение для пассажирского транспорта и большегрузов на федеральных автодорогах возобновили.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября из-за ухудшения погоды движение большегрузных автомобилей по Военно-Грузинской дороге приостановили на участке от Владикавказа до Ларса. Эта дорога, которая идёт через село Нижний Ларс и КПП «Верхний Ларс», —единственный сухопутный маршрут, связывающий Грузию, а также Армению с Россией.

27 ноября движение транспорта приостановили на Крымском мосту. Тех, кто находится в зоне досмотра и на мосту, попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать. Все автомобили проходят обязательный досмотр. В целях безопасности на Крымском мосту периодически перекрывают движение машин. Ограничительная мера носит временный характер.