Киев, 23 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Украинское минобороны рассматривает возможность вызывать военнообязанных в военкомат через электронные уведомления. Об этом 23 декабря заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью изданию «Последние новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы проанализировали разные базы данных и решим, как их учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? То есть это огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово», — сказал Умеров.

Он добавил, что подобные приглашения получат и военнообязанные за границей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Умеров заявил, что власти Украины хотят призвать в ВСУ граждан страны, уехавших за рубеж. Он пояснил, что речь идёт о гражданах в возрасте от 25 до 60 лет. Власти попросят их добровольно сообщить о своём местонахождении в призывные центры ВСУ. Если призывники не сообщат о себе, а в случае вызова — не явятся в пункты, к ним могут быть применены санкции, сказал он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. По его словам, это предложение пока не утверждено.

Киевский режим уже провёл девять волн мобилизации, а в настоящее время в разгаре десятая, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. Сейчас на Украине призываются в том числе ограниченно годные к военной службе, напомнил он.