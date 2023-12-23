Москва, 23 декабря, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 декабря в своём Telegram-канале опубликовал предложения к Уголовному кодексу (УК) Украины.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Дополнить Уголовный кодекс Украины статьёй следующего содержания», — написал он и перечислил конкретные дополнения.

Приготовление или подготовку к приготовлению салата оливье и сельди под шубой Медведев предложил наказывать на Украине лишением свободы на срок от трёх до семи лет либо штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления.

«То же деяние, совершённое с использованием своего служебного положения или повторно в течение года с момента совершения первого деяния, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет», — уточнил он.

Кроме того, добавил Медведев, то же деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору либо совершённое в государственные праздники Украины, либо совмещённое с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, наказывается пожизненным лишением свободы.

«Примечание. Лицо освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1–3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев», — заключил зампред Совбеза России.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Медведев пошутил о якобы переживающих за Украину западных лидерах. На коллаже, сгенерированном искусственным интеллектом (ИИ), изображены немецкий канцлер Олаф Шольц, сидящий за столом, заполненным разнообразными блюдами, президент США Джо Байден, радостно гуляющий по пляжу, а также лидер Франции Эммануэль Макрон, сидящий за столом с бокалом белого вина.

Картинка сопровождается словами «Все наши мысли с тобой, Украина».

Ранее Медведев отреагировал мемом на принятый США бюджет без помощи Украине.

Тогда политик опубликовал картинку-мем с изображением ухмыляющегося тролля и обиженного человека, просящего гроши.

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», ― написал Медведев под изображением.