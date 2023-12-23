Курск, 23 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Один человек погиб при обстреле ВСУ села в Курской области, сообщил 23 декабря глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель», — написал Старовойт, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

В различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания. Повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря киевский режим предпринял попытку атаки как минимум шестью беспилотниками сразу в трёх регионах России — в Калужской, Брянской и Московской областях. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. В ночь на 22 декабря украинские боевики также попыталась атаковать с помощью БПЛА Курскую область. Российские ПВО успешно перехватили и уничтожили все дроны. В этот день свою работу вынуждено ограничивали международный аэропорт Домодедово и воздушная гавань Калуги.

Вечером 22 декабря ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждение получила линия электропередачи.