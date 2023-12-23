Москва, 23 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Константин Марадишвили перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба московской команды.

Михаил Синицын/ТАСС Константин Марадишвили

Отмечается, что аренда 23-летнего футболиста рассчитана до конца сезона 2023/24.

В сентябре 2021 года Марадишвили перешёл в «Локомотив» из ЦСКА за €7 млн. Всего за «железнодорожников» он провёл 48 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Как ранее сообщало ИА Регнум, мадридский «Реал» может купить бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана в зимнее трансферное окно. «Реал» ищет не слишком дорогого защитника, который мог бы заменить травмированного Эдера Милитао, и рассматривает кандидатуру 20-летнего Ренана.