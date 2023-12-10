Москва, 10 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Россия уважает американский народ и не будет комментировать возможность победы какого-либо кандидата на выборах в этой стране, в том числе и Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Aaron Schwartz/Global Look Press Дональд Трамп

«Мы уважаем американский народ и не хотели бы делать каких-либо замечаний… Предоставлю американскую выборную систему самой себе. Я не хотел бы в это вдаваться», — сказал дипломат по видеосвязи на Дохийском форуме, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, действующий президент США Джо Байден 25 апреля 2023 года официально объявил, что вступит в президентскую гонку перед выборами, которые пройдут в ноябре 2024 года. Трамп ещё в ноябре 2022 года сообщил о намерении бороться за президентский пост.

10 декабря Байден на встрече в Лос-Анджелесе, посвящённой сбору средств для его предвыборной кампании, заявил, что возможная победа экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах обернётся для США «множеством угроз», самая главная из них — угроза для американской демократии.

Обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу считает, что Байден «впадает в отчаяние» из-за того, что его соперник Дональд Трамп может отменить большинство решений действующей администрации, если победит на президентских выборах в 2024 году.