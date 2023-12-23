Вашингтон, 23 декабря, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретит Рождество в своей загородной резиденции в штате Мэриленд, а наступление Нового года отпразднует на Карибских островах. Об этом сообщила 22 декабря пресс-служба Белого дома.

Global Look Press/Julia Nikhinson — Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден

Представители американской администрации уточнили, что 23 декабря Байден отправится в резиденцию в Кэмп-Дэвиде, а 26 декабря вместе с супругой вернётся в Белый дом. На следующий день они отправятся на Американские Виргинские острова.

«В среду президент и первая леди отправятся на остров Санта-Крус, где останутся на Новый год», — отметили в пресс-службе.

В США Рождество отмечают 25 декабря. Прошлый Новый год американский президент также встретил на острове Санта-Крус. Это один из трёх крупных островов, составляющих территорию США в Карибском море, Байден регулярно отдыхает там вместе с семьёй. Из-за пандемии COVID-19 Байден провёл новогодние каникулы в 2021 и 2022 годах в своём доме в Делавэре.

Как сообщало ИА Регнум, первая леди США Джилл Байден каждый год получает от мужа на Рождество стихотворение его собственного сочинения. Джо Байден купил ей для этого специальную книжечку.