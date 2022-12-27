Вашингтон, 27 декабря, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Один и тот же подарок традиционно получает много лет подряд на праздник Рождества первая леди США Джилл Байден от своего супруга, американского лидера Джозефа Байдена. Об этом она рассказала 26 декабря в эфире ток-шоу актрисы Дрю Бэрримор.

No 10 Downing Street Джо Байден с супругой Джилл

По словам Джилл Байден, её супруг каждое Рождество уже много лет подряд дарит ей стихотворение собственного сочинения. Как уточнила Джилл Байден, действующий глава Белого дома купил ей специальную книжечку и записывает туда каждый год посвящённое первой леди США стихотворение.

Звезда Голливуда актриса Дрю Бэрримор тут же спросила у Байдена, действительно ли он сам пишет стихи. Американский лидер подтвердил слова своей супруги и добавил, что он намерен написать Джилл Байден ещё о многом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США вспомнили самые популярные казусы, связанные с президентом США Байденом. Самым популярным и запомнившимся «ляпом» стала оговорка американского лидера в его речи, приуроченной к началу российской спецоперации на Украине. Байден тогда перепутал украинцев и иракцев, породив новую тему для нескончаемых шуток и интернет-мемов.