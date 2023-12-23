Киев, 23 декабря, 2023, 06:26 — ИА Регнум. В столице Украины усиливается техногенная катастрофа, постоянными ударами разрушается логистическая инфраструктура, а лидер киевского режима Владимир Зеленский радуется пока ещё не объявленному блэкауту, заявил на своём YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика киевского режима

«Паренёк играет роль, он находится в этой роли. Для него нынешняя ситуация на Украине — это своеобразный театр, где главный актёр — Зеленский. Поэтому раз для него жизнь — это игра, а игра — это жизнь, то, конечно, для всех остальных возникает катастрофа», — сказал эксперт.

Соскин утверждает, что Зеленский радуется необъявленному блэкауту по прошествии «целого месяца» зимы, энергетика выдержала. Такая позиция, по мнению аналитика, наивная, ситуация с каждым днём становится только хуже. Позиция Зеленского говорит о его жизни днями, не говоря населению о возможных событиях в течение нескольких месяцев, добавил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 21 на 22 декабря в Киеве и десяти украинских областях объявляли воздушную тревогу. По информации местных журналистов, ночью в столице прогремели взрывы. Власти ситуацию не комментировали.

Мэр Киева Виталий Кличко 15 декабря рассказал о серии взрывов в Подольском районе города. Он добавил, что были зафиксированы воздушные цели, двигавшиеся к центру Киева, а затем две группы беспилотников, летящие к столице Украины со стороны Черниговской области. Кличко рекомендовал киевлянам оставаться в укрытиях.

С точки зрения Олега Соскина, киевские власти не занимаются должным содержанием столицы Украины. О недостатке внимания со стороны мэрии свидетельствует состояние метрополитена. Для Киева в условиях зимы это полная катастрофа, заявил эксперт.

8 декабря в киевском метро после разгерметизации тоннеля начала поступать вода, пришлось закрыть сразу шесть станций на синей ветке метро.