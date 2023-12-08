Киев, 8 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Разгерметизация тоннеля произошла в метро Киева, туда начала поступать вода. Одна из веток частично закрыта, сообщает 8 декабря издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Отмечается, что шесть станций на синей ветке метро закрыли на день раньше. Киевский городской совет ранее предупредил, что 9 декабря их закроют из-за проседания грунта в тоннелях.

Вода залила рельсы, это видно на опубликованных в Telegram-канале издания кадрах. В другом ролике видны большие скопления людей у закрытых станций. Толпы образовались из-за того, что запустить дублирующие маршруты наземного транспорта в городе не успели.

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На сайте метрополитена указано, что перегонные подземные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» были сооружены в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра Лыбеди. Строительство происходило «в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении». Восстановительные работы на этом участке, как ожидается, займут полгода.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря на станции «Герои Днепра» в метрополитене Киева вспыхнул пожар. Станцию и находящийся рядом торговый центр «Оазис» заволокло дымом, посетителей и персонал ТЦ эвакуировали.