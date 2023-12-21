Киев, 22 декабря, 2023, 00:51 — ИА Регнум. В Киеве и десяти украинских областях в ночь с 21 на 22 декабря объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в Киевской области сирены предупредили жителей об опасности с воздуха в 23:37 мск 21 декабря, в украинской столице сигнал тревоги прозвучал в 00:05 мск 22 декабря.

Также воздушная тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

По информации украинского издания «Общественное», ночью в Киеве прогремели взрывы. Других подробностей нет. Местные органы власти не комментировали ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 декабря на Украине были слышны взрывы в Черкасской области. В регионе объявили воздушную тревогу.

В ночь на 17 декабря в Одессе, Кировограде и временно контролируемом украинской армией Херсоне прогремели взрывы. Ранее в регионах объявляли воздушную тревогу. В Херсоне взрывы произошли в центральном районе, затем там начался пожар.