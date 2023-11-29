Киев, 29 ноября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный имеет план, как дальше вести боевые действия, но его будет очень трудно выполнить, заявил генерал НАТО журналистам на условиях анонимности. Об этом 29 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«Воплощение этого плана — чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине», — сказал генерал.

Он согласился с заявлением Залужного о тупике, который сложился на фронте для ВСУ. При этом представитель НАТО поддержал слова главы киевского режима Владимира Зеленского, упрекнувшего ВСУ в медленном продвижении.

Как сообщало ИА Регнум, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия 28 ноября заявил, что у командования ВСУ нет плана, как вести боевые действия в 2024 году. По его словам, план обязаны разработать Залужный, Генштаб и другие военачальники.

Сам Залужный 2 ноября в интервью изданию Economist заявил, что долго не понимал, почему ВСУ не могут добиться успеха, а потом пришёл к выводу, что ситуация зашла в тупик. По его мнению, для выхода из такого положения нужно прорывное технологическое новшество, эффект от которого будет сопоставим с изобретением пороха.

Народный депутат Украины Евгений Шевченко 14 ноября заявил, что Залужный для прорыва на фронте предложил Зеленскому использовать армию роботов. Депутат предложил представить лицо украинского лидера после таких слов.