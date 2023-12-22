Берн, 22 декабря, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Швейцария присоединилась к ограничительным мерам против России, содержащимся в 12-м пакете, одобренном Евросоюзом. Об этом 22 декабря сообщается на сайте Федерального совета страны.

TOBIAS STEINMAURER via www. imago/Global Look Press

«DEFR (Минэкономики Швейцарии) 21 декабря в рамках своей компетенции расширил санкционный режим Швейцарии на 61 физическое лицо и еще 86 компаний и организаций», — говорится в сообщении.

Данные санкции вступили в силу 21 декабря в 20:00 по московскому времени, уточнили там.

Санкции введены в том числе против руководителей военно-промышленных предприятий, а также членов Центральной избирательной комиссии России, добавили в Федеральном совете.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Совет Евросоюза объявил об утверждении 12-го пакета санкций против России. Он включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, в том числе ювелирные изделия из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Также ужесточён экспорт в отношении товаров и технологий двойного назначения. Пакет санкций предусматривает и обеспечение ограничения цен на нефть, дальнейшие ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы, таких как чугунная, медная и алюминиевая проволока и трубки из фольги.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию, иронически поблагодарив за это власти ЕС.

Комментируя вступление в силу очередного, 12-го пакета санкций ЕС против России, Медведев напомнил, что ВВП Германии сократился на 0,2% в годовом выражении во втором квартале и на 0,3% в третьем, а ВВП Франции во втором квартале вырос на 0,5%, в третьем же квартале сократился на 0,1%.