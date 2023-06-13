Вашингтон, 14 июня, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Соединённых Штатов Америки мотивируют страны на поиск альтернатив американскому доллару, заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен.

ИА REGNUM Доллар

«Эта правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчётов», — сказала Йеллен во время слушаний в финансовом комитете Палаты представителей Конгресса.

При этом глава минфина подчеркнула, что на сегодняшний день большинство государств не может найти пути обхода использования доллара в качестве резервной валюты, так как американская валюта пока ещё остаётся доминирующей в мировой экономике.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллин призвала граждан хранить сбережения в рублях. По её словам, подобные меры благоприятно скажутся на сохранении покупательной способности рубля.