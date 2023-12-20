Марракеш, Марокко, 20 декабря, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства необходимо начать выполнять незамедлительно, заявил 20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Charles M Vella/Global Look Press

Дипломат отметил, что кризис на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства.

«Мы сегодня были едины в том, что эту задачу необходимо выполнить как можно скорее, потому что в противном случае эти вспышки насилия будут продолжаться», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества в Марракеше.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Лавров заявил, что российская сторона призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Он подчеркнул, что в механизме урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной должны быть представлены страны региона.

Президент России Владимир Путин 21 ноября в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике заявил, что гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность.