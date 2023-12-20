Лавров призвал к выполнению решения ООН о создании государства Палестина
Лавров призвал немедленно выполнить решения ООН о создании государства Палестина
Марракеш, Марокко, 20 декабря, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства необходимо начать выполнять незамедлительно, заявил 20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат отметил, что кризис на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства.
«Мы сегодня были едины в том, что эту задачу необходимо выполнить как можно скорее, потому что в противном случае эти вспышки насилия будут продолжаться», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества в Марракеше.
Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Лавров заявил, что российская сторона призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Он подчеркнул, что в механизме урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной должны быть представлены страны региона.
Президент России Владимир Путин 21 ноября в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике заявил, что гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность.