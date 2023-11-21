Москва, 21 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность, заявил 21 ноября в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике президент России Владимир Путин.

«Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность», — сказал президент.

Он особо отметил, что в ходе конфликта гибнут и получают ранения в том числе дети.

«Это ужасно. Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства», — сказал Владимир Путин.

Ранее 21 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны, добавил глава МИД.

В октябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и что Москва придерживалась этой точки зрения и до нынешней эскалации на Ближнем Востоке. Также президент отмечал, что Израиль 7 октября подвергся жестокой атаке, но полноценное урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины.

20 ноября сообщалось, что с начала эскалации конфликта погибли уже более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа, в том числе более 5,5 тысячи детей. Ранения получили более 30 тысяч человек, 75% из них — женщины и дети.