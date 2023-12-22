Москва, 22 декабря, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) могут быть предъявлены новые обвинения по неуплате налогов, в рамках ещё одной налоговой проверки выявлено, что она скрыла от ФНС доходы на 250 млн рублей, пишет 22 декабря Telegram-канал «112».

Кадр из видео Валерия Чекалина

По его данным, Чекалина скрыла доходы, полученные за 2022 год.

Как уточнил источник РЕН ТВ, после возбуждения уголовного дела, касающегося деятельности за 2020 и 2021 год, блогер уточнила налоговые обязательства за 2022 год, однако скрыла доходы, поступившие ей от аффилированных лиц и не отразила настоящий размер налоговых обязательств.

Как передавало ИА Регнум, в марте Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов в размере 311 млн рублей против Валерии и Артёма Чекалиных. Пара в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год.

Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них доллары.

В ноябре адвокат супружеской пары Константин Третьяков информировал, что Чекалины выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС).