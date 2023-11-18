Симферополь, 18 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Власти Крыма намерены продолжить национализацию активов украинских бизнесменов на полуострове. Об этом 18 ноября заявил спикер парламента полуострова Владимир Константинов.

«Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, ещё не окончена и будет продолжена», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» спикер крымского парламента.

Он добавил, чиновники не позволят «врагам России наживаться в Крыму». По словам Константинова, продажа активов украинского бизнеса помогает существенно пополнить доходную часть бюджета региона.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношению к России. Договоры купли-продажи заключили на сумму свыше 815 млн рублей.

В конце октября национализированная квартира семьи Зеленских в посёлке Ливадия в Крыму ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. Новой хозяйкой элитного жилья стала жительница Москвы Ольга Липовецкая. Изначально квартиру общей площадью 119,5 кв. м. выставили на торги 7 октября и продавали за 24,6 млн рублей. Лот стал самым востребованным объектом недвижимости, выставленным на торги.

15 ноября Константинов сообщил о том, что национализированные активы украинского олигарха Игоря Коломойского (внесён в реестр террористов и экстремистов) выставят на продажу. В качестве лота на торгах представят центр отдыха «Европа» в посёлке Партенит на юге Крыма.

До конца года на аукционе планируется продать национализированное имущество украинских олигархов по 19 лотам на сумму свыше 1 млрд рублей.