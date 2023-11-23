* (внесён в реестр террористов и экстремистов)

Алушта, Крым, 24 ноября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Национализированные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесён в реестр террористов и экстремистов) выставили на продажу. Недвижимость олигарха оценили почти в полмиллиарда рублей. Информация об этом опубликована в системе ГИС «Торги».

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Коломойский имеет имущество в посёлке Партенит в Алуште, в том числе центр водного спорта «Европа» площадью более 8,7 тыс. кв. метров. Начальная цена составляет более 446 млн рублей.

Также на аукционе распродадут расположенные рядом с центром бассейны, котельную, общежитие для персонала и противооползневые подпорные стены. Участникам торгов необходимо внести задаток в 223,2 млн рублей. Аукцион пройдёт 18 декабря.

По словам председателя государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, имущество центра принадлежит Коломойскому через компанию «Транспорт Логистик».

Как сообщало ИА Регнум, крымские депутаты заочно согласовали отчуждение из собственности полуострова ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В результате продажи национализированных активов Коломойского в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 397,7 млн рублей.

Власти Крыма заявили о намерении продолжать национализацию имущества украинских бизнесменов на полуострове. Продажа активов украинского бизнеса поможет существенно пополнить доходную часть бюджета региона.