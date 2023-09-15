Киев выдвинул новые обвинения против Коломойского
«Страна»: на Украине выдвинули третье обвинение против бизнесмена Коломойского
Киев, 15 сентября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Украинские правоохранительные органы выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщило издание «Страна», ссылаясь на советника руководителя офиса президента Владимира Зеленского Сергея Лещенко.
По информации издания, Коломойскому сообщили уже о третьем подозрении.
Бизнесмен подозревается в организации подделки документов на перевод средств, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путём.
Также отмечается, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу.
Активы обвиняемого арестованы.
Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября СБУ сообщила, что Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём.
Адвокаты Коломойского заявили, что он не будет вносить залог в 509 млн гривен, чтобы покинуть СИЗО.
Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил Игоря Коломойского под стражу сроком на два месяца.
С арестом олигарха Игоря Коломойского на Украине фактически стартовала президентская избирательная кампания, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По делу, в рамках которого был арестован Коломойский, проходят ещё пять топ-менеджеров «Приватбанка»: бывший председатель правления Александр Дубилет, директор департамента межбанковского дилинга, директор казначейства, начальник департамента поддержки межбанковских операций и заместитель руководителя департамента обслуживания счетов банков-корреспондентов.