Киев, 15 сентября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Украинские правоохранительные органы выдвинули новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщило издание «Страна», ссылаясь на советника руководителя офиса президента Владимира Зеленского Сергея Лещенко.

youtube.com Игорь Коломойский

По информации издания, Коломойскому сообщили уже о третьем подозрении.

Бизнесмен подозревается в организации подделки документов на перевод средств, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путём.

Также отмечается, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу.

Активы обвиняемого арестованы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября СБУ сообщила, что Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём.

Адвокаты Коломойского заявили, что он не будет вносить залог в 509 млн гривен, чтобы покинуть СИЗО.

Шевченковский суд Киева 2 сентября отправил Игоря Коломойского под стражу сроком на два месяца.

С арестом олигарха Игоря Коломойского на Украине фактически стартовала президентская избирательная кампания, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По делу, в рамках которого был арестован Коломойский, проходят ещё пять топ-менеджеров «Приватбанка»: бывший председатель правления Александр Дубилет, директор департамента межбанковского дилинга, директор казначейства, начальник департамента поддержки межбанковских операций и заместитель руководителя департамента обслуживания счетов банков-корреспондентов.