Киев, 17 декабря, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В ночь на 17 декабря в Одессе, Кировограде и временно контролируемом украинской армией Херсоне прогремели взрывы. Об этом 17 декабря сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кропивницком (так на Украине называют Кировоград. — Прим. ред.) были слышны взрывы. <…> О взрыве в Одессе сообщают местные паблики», — написало издание «Страна․ua» в Telegram-канале.

Позднее оно сообщило об ещё одном взрыве в Одессе, а «Зеркало недели» позднее в этот же день сообщило, что в контролируемом ВСУ Херсоне взрывы произошли в центральном районе и там начался пожар.

На территории Одесской и Кировоградской областей, а также на захваченной ВСУ части Херсонской области ночью объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на находящейся под контролем Киева территории.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о взрывах в Херсоне, в результате которых получил повреждения инфраструктурный объект. Он не уточнил, что это за объект.

Ранее в этот же день в Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов. После этого в столице Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.