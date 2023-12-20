На Украине взрывы прогремели в Черкасской области
Страна. ua»: на Украине взрывы прогремели в Черкасской области
Киев, 21 декабря, 2023, 00:13 — ИА Регнум. На Украине вечером 20 декабря взрывы были слышны в Черкасской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Подробности инцидентов не приводятся. Нет информации о пострадавших от взрывов объектах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области объявлена воздушная тревога.
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