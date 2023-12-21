Киев, 21 декабря, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил законопроект о мобилизации, выступив при этом против ряда пунктов, включая приём на службу женщин, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Он отметил, что в результате проработки законопроекта о мобилизации практически все нормы учитывают потребности ВСУ. Однако в документ добавлены определённые пункты, которые не способствуют обеспечению обороноспособности Украины и не отвечают интересам армии, добавил Залужный.

В частности, он предложил исключить постановку на службу всех женщин на военный учёт призывников и военнообязанных, так как это чревато их массовым выездом за границу, а также вдвое увеличит нагрузку на военкоматы.

Также главком не поддержал установление чётких сроков ротации и отпусков военнообязанных. С его точки зрения, дополнительные отпуска на 90 дней невозможно предоставить тем, кто находится на фронте в течение двух лет. Кроме того, на Украине наблюдается дефицит обученных военных для ротаций, в стране также нет «гарантированного призыва» бойцов.

По словам Залужного, следует убрать из законопроекта нормы, представляющие обоснования для освобождения от службы инвалидам второй группы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре стало известно, что украинское военное командование обратилось к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тыс. человек. Решение пока не принято, поскольку необходимо понять, где взять средства на обеспечение мобилизованных и решить вопрос об отпусках для уже призванных в ВСУ, сказали в Киеве.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая предложила обязать женщин встать на воинский учёт. Об этом говорится в черновом варианте поправок в соответствующий законопроект. Депутат отметила, что женщин обяжут вставать на воинский учёт и проходить общевойсковую подготовку. Согласно законопроекту, их будут привлекать к службе во время действия в стране военного положения. Кроме того, на Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы. Также в Раде намерены снизить призывной возраст до 25 лет.