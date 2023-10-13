Пхеньян, 13 октября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. КНДР после прибытия авианосца США Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, которые были развёрнуты на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Airman Danielle Sosa Авианосец США Ronald Reagan

«Наш самый мощный и быстрый первый удар будет нанесён даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — говорится в заявлении.

В заявлении указано, что переброска США ядерных стратегических средств в район Корейского полуострова является военной провокацией, которая может привести к катастрофе.

Как передавало ИА Регнум, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын призвал к укреплению отношений со странами, которые противостоят гегемонии Запада. По словам политика, сейчас из-за империалистических реакционных сил реализуется структура Второй мировой войны. Само существование суверенных государств оказывается под серьёзной угрозой, добавил лидер КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО». Их союз несёт угрозу, является первопричиной войны и агрессии, заявил политик.

Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что Соединённые Штаты намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных альянсов для сдерживания России и Китая, заявил